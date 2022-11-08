هازارد يقترب من مغادرة الريال

أصبح النجم البلجيكي إيدين هازارد قريبًا من الرحيل عن الريال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليرتبط اسمه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

هازارد يرحل

وينتهي عقد البلجيكي هازارد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2024، إلا أنه أصبح خارج حسابات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطاني: “هازارد على طاولة نيوكاسل يونايتد في الموسم الحالي، كما أنه أبلغ زميله ومواطنه تيبو كورتوا، بأنه سيغادر صفوف الريال في الشتاء”.

وأكدت تقارير أن ريال مدريد فتح الباب أمام رحيل هازارد في الميركاتو الشتوي، نظرًا لغيابه عن المشاركة لفترات طويلة بسبب الإصابات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خسارة الريال

على الجانب الآخر، حل الريال ضيفًا على رايو فاليكانو بالأمس على ملعب “فاييكاس”، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بهزيمة المرينغي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع رايو فاليكانو رصيده إلى 21 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عند 32 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثاني.