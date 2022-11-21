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بعد معاناة لمدة سنوات

هالة صدقي: تطلقت طبقًا لـ الشريعة الإسلامية

2022-11-21 الساعة 1:35
هالة صدقي: تطلقت طبقًا لـ الشريعة الإسلامية
المواطن - متابعة

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أعربت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن فرحتها بالطلاق بعد معاناة لمدة سنوات، مضيفة فرحت إن اسمها لم يصبح على اسم الرجل الذي كان زوجها.

التفاصيل

وأردفت هالة صدقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أمس الأحد: لم أحتفل بالطلاق، وكنت بتعلم إزاي أزغرط بس من المساعدة بتاعتي، والطلاق حصل لما زوجي السابق غير الملة.

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وأردفت هالة صدقي، أنها تطلقت طبقًا لـ الشريعة الإسلامية وبالتالي سهل حدوث الطلاق، لافتة إلى أنها تستطيع الزواج من شخص آخر بدون أي مشكلة.

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