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بعد تلميح بخفض الفائدة

هبوط الدولار على نطاق واسع

2022-11-03 الساعة 12:44
هبوط الدولار على نطاق واسع
المواطن - متابعة

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هبط الدولار على نطاق واسع، في أعقاب إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة قد تكون أقل من المعدل المعتاد البالغ 75 نقطة أساس.

رفع سعر الإقراض

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع كما كان متوقعًا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين.

وفي بيان له، أقر البنك المركزي الأمريكي باتساع الجدل حول جدوى تشديد سياسته وتأثيره على اقتصادات الولايات المتحدة والعالم والخطر المتمثل في أن المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة يمكن أن يضغط على النظام المالي أو يؤدي إلى الركود.

انخفاض الدولار

وارتفع اليورو 0.54% مقابل الدولار إلى 0.9927 دولار، بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.2% إلى 146.405 ين.

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