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لانضمامه لإدانة تقودها واشنطن

هجوم لاذع من كوريا الشمالية على غوتيريش

2022-11-22 الساعة 1:38
هجوم لاذع من كوريا الشمالية على غوتيريش
المواطن - متابعة

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شنت وزيرة خارجية كوريا الشمالية هجومًا لاذعًا على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووصفته بـ دمية الولايات المتحدة.

بيان إدانة

جاء هذا الوصف في إطار هجومها على أنطونيو غوتيريش لانضمامه لإدانة تقودها الولايات المتحدة لأحدث اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من كوريا الشمالية.

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من المعروف أن غوتيريش أصدر في وقت سابق بيانًا يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ العابر للقارات يوم الجمعة، وأعاد التأكيد على دعوته لبيونغ يانغ “للتوقف فورًا عن اتخاذ أي تحركات استفزازية أخرى”.

جاء بيان غوتيريش بعد إصدار الولايات المتحدة ودول أخرى إدانات مشابهة لاختبار الإطلاق الكوري الشمالي الذي استعرض قدرتها على ضرب أي مكان في القارة الأمريكية.

عضو في البيت الأبيض

وأفادت تشو سون هوي، وزيرة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية “عادة ما أعتبر الأمين العام للأمم المتحدة عضوًا في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية. أعرب عن شديد أسفي لفكرة أن الأمين العام تبنى موقفًا مؤسفًا للغاية، متناسيًا هدف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومهمتها الأساسية وهي الحفاظ على الحياد والموضوعية والمساواة في كل القضايا”.

واتهمت تشو غوتيريش بغض الطرف عن الولايات المتحدة وحلفائها الذين أحالوا قضية اختبار إطلاق الصاروخ إلى مجلس الأمن، وقالت: إن “هذا يثبت بوضوح أنه دمية في يد الولايات المتحدة”.

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