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هدف أسطوري لأبوتريكة بمرمى الصفاقسي

2022-11-11 الساعة 9:02
هدف أسطوري لأبوتريكة بمرمى الصفاقسي
المواطن – متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لهدف شهير أحرزه نجم النادي الأهلي المصري ومنتخب الفراعنة محمد أبوتريكة قبل 18 عامًا وفي مثل هذا اليوم تحديدًا في مرمى فريق الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي البطولة التي توج بها الأهلي بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من أيدي الصفاقسي.

هدف أسطوري

لحظات ويطلق الحكم صافرة النهايى في ملعب رادس، في مباراة قاربت على نهايتها بين الأهلي والصفاقسي ويسودها التعادل السلبي وهي نتيجة كفيلة بإهداء البطولة للاعبي الفريق التونسي بعد أن حققوا التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب بالقاهرة.

محمد أبو تريكة أبوتريكة

تسديدة تريكة

11 نوفمبر 2006، هدف فوق العادة من الأسطورة محمد أبوتريكة أطلقها صاروخية بيسراه في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني نحو مرمى الصفاقسي بملعب رادس ليتوج الأهلي بالنجمة السادسة ويتربع علي عرش القارة الإفريقية وسط ذهول الجماهير التونسية ولاعبي الصفاقسي.

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