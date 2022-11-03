هدف بالصدفة بدوري للهواة

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تداول رواد مواقع التواصل فيديو، لهدف سجله لاعب بطريقة غريبة وبمحض الصدفة في إحدى دوريات الفئات الصغرى لكرة القدم للهواة في إنجلترا.
وظهر في الفيديو لاعب شاب وهو يشتت الكرة بتسديدة قوية ليبعدها عن مرماه، لكن الكرة لفت في الهواء بشكل غريب وغيرت مسارها لتستقر في شباك الفريق المنافس.
والطريف في الأمر أن اللاعب الذي سدد الكرة، استدار مباشرة بعد إبعاد الخطر عن مرماه ليعود لمركزه في الدفاع قبل أن يتفاجأ بتسجيله لهدف خرافي.