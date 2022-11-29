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تم تسجيله في شباك الأوروجواي لكن احتُسب لـ برونو

هدف رونالدو المحتسب لـ برونو يُعيد لـ الأذهان سيناريو شعرة ياسر

2022-11-29 الساعة 3:02
هدف رونالدو المحتسب لـ برونو يُعيد لـ الأذهان سيناريو شعرة ياسر
المواطن - محمد سمعه

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أثار الهدف الأول لمنتخب البرتغال في شباك أوروجواي أمس في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، الجدل بعد اعتقاد الجميع أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من أحرز الهدف لكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن كريستيانو لم يلمس الكرة وتم احتساب الهدف لزميله برونو فيرنانديز.

موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وشريط المباراة خلال عرضها أمس أشار إلى أن برونو فيرنانديز هو من أحرز الهدف وليس كريستيانو، مما جعل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يُجهز الأدلة التي تثبت إحراز كريستيانو للهدف وليس برونو فيرنانديز.

رونالدو يُحرم من الهدف التاسع

احتساب الهدف لـ برونو فيرنانديز، حرم كريستيانو من تسجيل هدفه التاسع طوال تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وحرمه أيضًا من معادلة رقم الأسطورة البرتغالية الراحلة أوزيبيو الذي أحرز 9 أهداف في تاريخه مع المنتخب البرتغالي في نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم.

 

طريقة تحرك رونالدو لتسجيل الهدف الأول في شباك الأوروجواي، أعادت لأذهان الجماهير السعودية الطريقة التي سجل بها ياسر القحطاني هدفًا لـ الهلال في شباك الاتحاد في مباراة بينهما في الدوري السعودي في عام 2008، حيث تسبب هذا الهدف الذي أُطلق عليه ” شعرة ياسر” في فوز الهلال وقتها بالدوري.

تصريح برونو فيرنانديز

وكان اللاعب برونو فيرنانديز قال في تصريحات صحفية بعد تأهل البرتغال لدور الـ16 إنه لا يهمه من أحرز الهدف لكن ما يهمه هو فوز منتخب بلاده والتأهل لثمن نهائي المونديال.

وأصبحت البرتغال ثالث منتخب متأهل لدور ثمن النهائي بعد منتخبي فرنسا والبرازيل.

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