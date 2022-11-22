هدف صالح الشهري يعيد التوازن إلى مباراة السعودية والأرجنتين

نجح النجم صالح الشهري في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك الأرجنتين في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

وسدد الشهري كرة يسارية قوية على يسار حارس الأرجنتين لتُصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.

أداء المنتخب السعودي

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.

خطة رينارد

وتعتمد خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.