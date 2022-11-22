هدف صالح الشهري يعيد التوازن إلى مباراة السعودية والأرجنتين

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
نجح النجم صالح الشهري في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي في شباك الأرجنتين في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.
هدف السعودية "48": الأرجنتين 1-1 السعودية .. #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina#الأخضر #الصقور @Argentina @afa @SaudiNT @saudiFF pic.twitter.com/z19aNNcMyJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022
وسدد الشهري كرة يسارية قوية على يسار حارس الأرجنتين لتُصبح النتيجة 1-1 بين الفريقين.
ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد في تحجيم وتقليل خطورة منتخب الأرجنتين الهجومية، وذلك بعد أن ساهمت خطة المدرب الفرنسي في إيقاع لاعبي منتخب التانجو في مصيدة التسلل 7 مرات خلال الشوط الأول.
وتعتمد خطة رينارد على الضغط العالي بالإضافة إلى اللعب بطريقة الدفاع المتقدم، ورغم أن الأمر سلاح ذو حدين، لكن لاعبي الأرجنتين وقعوا في التسلل 7 مرات منهم إلغاء 3 أهداف بواقع هدفين لـ لاوتارو مارتينيز وهدف لـ ليونيل ميسي.