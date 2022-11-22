هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين

طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، لاعبي المنتخب الوطني الأول بالمساهمة في كتابة التألق وتاريخ جديد للكرة السعودية مع منافسات المونديال، وذلك عندما يلتقي الأخضر مع نظيره منتخب الأرجنتين، اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل في تمام الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

كتابة التاريخ

وكتب وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: هناك لحظات يكتب اللاعب فيها اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم في بلاده والعالم.

وأضاف وليد الفراج عبر تويتر: اليوم هو أحد هذه الأيام التي لا تفوت.. هذا يومكم، اكتبوا تاريخكم الوطني والشخصي.

أول مباراة

ويبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عند الواحدة ظُهر اليوم، مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تستمر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل، حين يواجه نظيره الأرجنتيني لحساب المجموعة الثالثة بالجولة الأولى.

ويلتقي الصقور (الأخضر) بـ التانجو على أرض ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مساندة ودعم من قبل الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

نجوم الأخضر

ويعول الصقور الخضر على خدمات القائد المحنك سلمان الفرج حال مشاركته باللقاء وسالم الدوسري والمهاجم فراس البريكان لتقديم الكثير في هذا اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية.

غيابات المنتخبين

ومن المتوقع غياب اللاعب رياض شراحيلي عن اللقاء؛ إذ يخضع لتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، ويأمل الأخضر بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وتجاوُز عثرة بداية مونديال روسيا 2018.

في الجانب الأرجنتيني يغيب اللاعب جويدو رودريجيز، لاعب الوسط؛ بسبب إصابته بنزلة برد؛ أجبرته على الغياب عن تدريبات منتخب بلاده.