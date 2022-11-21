هزة أرضية باليونان يشعر بها سكان القاهرة

شعر سكان القاهرة وبعض مدن الدلتا بهزة أرضية في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة المصرية.

زلزال اليونان

وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالًا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان صباح اليوم الاثنين.

قوة الزلزال

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقًا.

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترًا.