هزة أرضية باليونان يشعر بها سكان القاهرة

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شعر سكان القاهرة وبعض مدن الدلتا بهزة أرضية في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت العاصمة المصرية.
⚠Preliminary info: M5.7 #earthquake (#σεισμός) about 80 km NE of Ágios Nikólaos (#Greece) 6 min ago (local time 01:24:58). Updates at:
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— EMSC (@LastQuake) November 20, 2022
وأعلنت الجهات المختصة وبعض الهيئات العلمية في دول حوض البحر المتوسط أن الهزة موجة تابعة لزلزال عنيف ضرب كريت جنوب اليونان بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر.
وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزالًا قوته 5.4 درجة هز جزيرة كريت باليونان صباح اليوم الاثنين.
وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6 درجات ثم عدلها لاحقًا.
وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترًا.