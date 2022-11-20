هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جزيرة تيمور

ضربت، هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة تيمور جنوب شرقي آسيا المقسمة إلى جزء شرقي مستقل تحت اسم تيمور الشرقية، وجزء غربي يتبع جمهورية إندونيسيا.

التفاصيل

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 10.38 درجات جنوباً وخط طول 123.75 درجة شرقاً، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وحتى الآن لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.