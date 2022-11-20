هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب جزيرة تيمور

حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية
ضربت، هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، جزيرة تيمور جنوب شرقي آسيا المقسمة إلى جزء شرقي مستقل تحت اسم تيمور الشرقية، وجزء غربي يتبع جمهورية إندونيسيا.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 10.38 درجات جنوباً وخط طول 123.75 درجة شرقاً، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
وحتى الآن لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.