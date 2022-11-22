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هطول أمطار غزيرة جنوب شرق مكة المكرمة

2022-11-22 الساعة 10:38
هطول أمطار غزيرة جنوب شرق مكة المكرمة
المواطن - مكة المكرمة

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب شرق مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن”، هطول أمطار غزيرة جنوب شرق مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

 

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