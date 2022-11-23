هلال المدينة المنورة يستعد للتقلبات الجوية بـ38 مركزًا إسعافيًّا

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة جاهزيته، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك استعدادًا للتقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة، تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة.

38 مركزًا إسعافيًّا

وأكد مدير فرع الهيئة أحمد بن علي الزهراني الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة لـ(38) مركز إسعاف وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية في المنطقة المركزية وجوار المسجد النبوي الشريف بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة.

تعليمات الجهات المختصة

وناشد الزهراني جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث- لا قدر الله- خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

وأوضح الزهراني أنه عند حدوث طارئ لا قدر الله تتلقى الهيئة اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم (997) وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة.