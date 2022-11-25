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هلال جمادى الأولى يزين سماء المملكة اليوم

2022-11-25 الساعة 11:13
هلال جمادى الأولى يزين سماء المملكة اليوم
المواطن - واس

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يرصد هلال القمر لشهر جمادى الأولى 1444 بعد غروب الشمس اليوم والانتقال نحو بداية الليل، حيث سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

القمر يبتعد

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء وأكثر وضوحاً مقارنة بالليلة الماضية، مشيراً إلى أنه خلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

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وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران عند الساعة 01:57 من صباح يوم أمس الخميس 24 نوفمبر منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.

منزلة الإهلال

وأوضح “يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه”، مضيفًا أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس ، ويرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب.

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