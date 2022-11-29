هولندا تتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول

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أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من مباراة قطر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.
هدف هولندا "26": منتخبنا الوطني 0-1 هولندا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #العنابي @OnsOranje pic.twitter.com/rKMl96KvhVقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وسجل اللاعب كودي جاكبو هدف التقدم للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ26، بعد اختراق مثالي لدفاعات المنتخب القطري.
وفي حال حافظ المنتخب الهولندي على تفوقه فسوف يُصبح رصيده 7 نقاط، ليصعد إلى دور الـ16 وهو متأهل في المركز الأول، حيث يأمل منتخب هولندا في المضي قدمًا نحو النهائي للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخه.
ويملك المنتخب الهولندي قبل مواجهة قطر 4 نقاط في المركز الأول من فوز على السنغال وتعادل مع الإكوادور، بينما خسر المنتخب القطري أول مباراتين أمام الإكوادور والسنغال ليودع المونديال من الجولة الثانية.
وتُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب البيت في الدوحة.