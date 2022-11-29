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في الجولة الثالثة من دور المجموعات

هولندا تتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول

2022-11-29 الساعة 7:07
هولندا تتقدم على قطر بهدف في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

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أنهى منتخب هولندا الشوط الأول من مباراة قطر متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022.

وسجل اللاعب كودي جاكبو هدف التقدم للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ26، بعد اختراق مثالي لدفاعات المنتخب القطري.

الفوز يضمن الصدارة لـ هولندا

وفي حال حافظ المنتخب الهولندي على تفوقه فسوف يُصبح رصيده 7 نقاط، ليصعد إلى دور الـ16 وهو متأهل في المركز الأول، حيث يأمل منتخب هولندا في المضي قدمًا نحو النهائي للفوز باللقب العالمي الأول في تاريخه.

ويملك المنتخب الهولندي قبل مواجهة قطر 4 نقاط في المركز الأول من فوز على السنغال وتعادل مع الإكوادور، بينما خسر المنتخب القطري أول مباراتين أمام الإكوادور والسنغال ليودع المونديال من الجولة الثانية.

وتُقام المباراة بين المنتخبين على ملعب البيت في الدوحة.

 

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