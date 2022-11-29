هولندا تهزم قطر بهدفين وتصعد لثمن نهائي المونديال

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صعد منتخب هولندا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب القطري بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
هدف هولندا "49": #منتخبنا_الوطني 0-2 #هولندا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #العنابي #كلنا_العنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم pic.twitter.com/N1Fu3gY5Kbقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وفي الشوط الأول، سجل اللاعب كودي جاكبو هدف التقدم للمنتخب الهولندي في الدقيقة الـ26، بعد اختراق مثالي لدفاعات المنتخب القطري.
ومع بداية الشوط الثاني، سجل نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونج الهدف الثاني لـ المنتخب الهولندي بالدقيقة الخمسين بعد متابعة رائعة.
ولم يُحاول المنتخب القطري التعويض في المباراة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الهولندي بهدفين دون رد.
وأصبح رصيد المنتخب الهولندي بعد الفوز 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب قطر عند صفر من النقاط.
هدف هولندا "26": منتخبنا الوطني 0-1 هولندا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #العنابي @OnsOranje pic.twitter.com/rKMl96KvhV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022