هيئة الغذاء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية للأدوية

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مميزات نظام “تيقظ” لإرسال وتقديم بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.
وذكرت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها، أن خدمة “تيقظ” تتيح استقبال البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن هذا الإبلاغ يسهم في:
وأشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم البلاغات والتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر القنوات التالية والتي تتمثل في رابط الإبلاغ الإلكتروني، البريد الإلكتروني، والرقم الموحد 19999.
وكانت هيئة الغذاء والدواء، أوضحت في وقت سابق، أن هناك عددًا من المخاطر التي تنتج من سوء هذه الممارسات والتي يجب الحذر منها وتتمثل في: