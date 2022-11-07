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عبر نظام تيقظ

هيئة الغذاء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية للأدوية

2022-11-07 الساعة 4:19
هيئة الغذاء : أبلغوا عن الأعراض الجانبية للأدوية
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن مميزات نظام “تيقظ” لإرسال وتقديم بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

الأعراض الجانبية

وذكرت هيئة الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها، أن خدمة “تيقظ” تتيح استقبال البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

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وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن هذا الإبلاغ يسهم في:

  •  حماية عائلتك والآخرين مستقبلًا من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية.
  • أداء المركز الوطني للتيقظ عمله بالشكل المطلوب.
  • تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات المتداولة في المملكة.
  • فاعلية المركز تعتمد على المشاركة الفعالة في جميع أفراد المجتمع؛ حيث يتم التعامل مع البلاغات الواردة للمركز الوطني للتيقظ بسرية تامة.

طرق تقديم البلاغات

وأشار إلى أن هناك 3 طرق لتقديم البلاغات والتواصل مع المركز الوطني للتيقظ عبر القنوات التالية والتي تتمثل في رابط الإبلاغ الإلكتروني، البريد الإلكتروني، والرقم الموحد 19999.

ممارسات خاطئة

وكانت هيئة الغذاء والدواء، أوضحت في وقت سابق، أن هناك عددًا من المخاطر التي تنتج من سوء هذه الممارسات والتي يجب الحذر منها وتتمثل في:

  • رمي النشرة الداخلية قبل قراءتها.
  • ترك الدواء في الأماكن الحارة.
  • ترك الدواء في الأماكن الرطبة.
  • ترك الدواء بجانب الأجهزة الكهربائية.
  • تجميد الدواء السائل.

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