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استيعاب 3500 ألف سيارة في منفد سلوى

هيئة النقل: تخصيص 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم

2022-11-16 الساعة 6:32
هيئة النقل: تخصيص 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم
المواطن - الرياض

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خصصت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم طيلة أيام المونديال، من الجانب السعودي منفد (سلوى) إلى الجانب القطري منفد (أبو سمرة)، ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.

حجز الرحلات

وتنطلق رحلات النقل الترددي على مدار 24 ساعة، ويتطلب ذلك حجزاً مسبقاً للرحلات الترددية من خلال الدخول على الرابط .

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وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنها استحدثت موقفين للسيارات تستوعب 3500 ألف سيارة في منفد سلوى، مواقف الفترات القصيرة 24 ساعة بحد أقصى ومواقف الفترات الطويلة 96 ساعة بحد أقصى، وذلك لمحدودية المواقف، داعية الزوار إلى الالتزام بالأوقات المحددة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية على المركبات التي تتجاوز المدة المحددة ومراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المونديال.

تطبيق حاضرين

ويستعد الجمهور السعودي للسفر إلى قطر من أجل دعم ومساندة الأخضر في مباريات كأس العالم 2022 الذي ينطلق بداية من الأحد المقبل.

ودائمًا ما يكون للجماهير أسئلة شائعة حول كيفية التنقل وحضور المباريات في قطر، فحرص تطبيق حاضرين على الإجابة على أكثر الأسئلة الشائعة من أجل تقديم دليل التشجيع للجماهير بسهولة في قطر.

وجاء السؤال الأول: ” هل يُمكن للمشجع الدخول لـ قطر بمركبته الخاصة خلال المونديال؟”. فكانت الإجابة ” يجب استخراج تصريح الدخول بالمركبة الخاصة إلى قطر عبر تطبيق هيّا، وتبلغ قيمة التصريح 5000 ريال”.

السؤال الثاني: ” أين يكون موقع الحافلات المخصصة للمشجعين للرحلات الجوية الترددية في مدينة الرياض؟”. فكانت الإجابة ” توجد مواقف مخصصة في جامعة الملك سعود.

السؤال الثالث: ” ما تكلفة خدمة النقل الترددي بالحافلات من مواقف جامعة الملك سعود إلى صالة المغادرة الجوية”. فكانت الإجابة ” لا توجد رسوم والخدمة مقدمة بشكل مجاني دون الحاجة للحجز مسبقًا”.

السؤال الرابع: “ما فترة تشغيل خدمة النقل الترددي بالحافلات الخاصة بالرحلات الترددية اليومية؟”. فكانت الإجابة “تبدأ خدمات النقل الترددي بالحافلات في تاريخ 19 نوفمبر الجاري حتى الرابع من ديسمبر وعلى مدار 24 ساعة”.

السؤال الخامس: “هل يوجد رسوم على خدمة النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى؟”. فكانت الإجابة ” الخدمة مقدمة بشكل مجاني، ويتطلب الحجز مسبقًا لخدمة النقل بالحافلات عبر الموقع الإلكتروني لحجز خدمات النقل الترددي عبر منفذ سلوى”.

السؤال السادس: ” أين سيكون موقع الركوب الخاص بالحافلات للمسافرين عبر المنافذ البرية؟”. فكانت الإجابة ” الموقع يوجد بالقرب من منفذ سلوى للذهاب إلى قطر، بالإضافة لموقع آخر في منفذ أبو سمرة للعودة إلى السعودية مجددًا”.

السؤال السابع: “ما هي الوثائق المطلوبة في موقع الركوب الخاص بالحافلات في منفذ سلوى للمقيم في السعودية؟”. فكانت الإجابة ” جواز السفر المسجل في منصة هيّا وبطاقة هيّا، وإقامة سارية المفعول، وتأشيرة خروج وعودة سارية.

السؤال الثامن: “أود الحصول على بطاقة هيّا، هل يجب الحصول على تذاكر المباريات؟”. فكانت الإجابة ” اعتبارًا من الثاني من ديسمبر، يُمكن الحصول على بطاقة هيّا دون اشتراط الحصول على تذاكر المباريات”.

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