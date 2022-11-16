هيئة النقل: تخصيص 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم

خصصت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 55 حافلة مجانية لنقل مشجعي كأس العالم طيلة أيام المونديال، من الجانب السعودي منفد (سلوى) إلى الجانب القطري منفد (أبو سمرة)، ليستمتع المشجع بتجربة نقل ثرية.

حجز الرحلات

وتنطلق رحلات النقل الترددي على مدار 24 ساعة، ويتطلب ذلك حجزاً مسبقاً للرحلات الترددية من خلال الدخول على الرابط .

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أنها استحدثت موقفين للسيارات تستوعب 3500 ألف سيارة في منفد سلوى، مواقف الفترات القصيرة 24 ساعة بحد أقصى ومواقف الفترات الطويلة 96 ساعة بحد أقصى، وذلك لمحدودية المواقف، داعية الزوار إلى الالتزام بالأوقات المحددة حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية على المركبات التي تتجاوز المدة المحددة ومراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المونديال.

تطبيق حاضرين

ويستعد الجمهور السعودي للسفر إلى قطر من أجل دعم ومساندة الأخضر في مباريات كأس العالم 2022 الذي ينطلق بداية من الأحد المقبل.

ودائمًا ما يكون للجماهير أسئلة شائعة حول كيفية التنقل وحضور المباريات في قطر، فحرص تطبيق حاضرين على الإجابة على أكثر الأسئلة الشائعة من أجل تقديم دليل التشجيع للجماهير بسهولة في قطر.