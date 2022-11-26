هيرفي رينارد: لم ننتهِ وسنقاتل لـ آخر ثانية في المونديال

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
أوضح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، أن فرص الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر لم تنتهِ، مضيفًا أن فريقه سيقاتل حتى آخر ثانية له في المونديال.
وتحدث رينارد لـ قناة ” الكاس” القطرية بعد الخسارة أمام بولندا قائلًا: ” فخور بما قدمناه وفخور باللاعبين، لا تظنوا أننا انتهينا، لا نزال هنا وسنقاتل لـ آخر ثانية في كأس العالم”.
وواصل رينارد: ” لدينا فريق جيد، ولم نخسر اليوم بسبب الحظ، لكننا خسرنا لأننا كُنا غير فعالين بصورة أفضل”.
يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المكسيك مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر، حيث يسعى الأخضر للفوز للعبور إلى دور ثمن النهائي بالمونديال.