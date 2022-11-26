هيرفي رينارد: لم ننتهِ وسنقاتل لـ آخر ثانية في المونديال

أوضح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، أن فرص الأخضر في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر لم تنتهِ، مضيفًا أن فريقه سيقاتل حتى آخر ثانية له في المونديال.

تعليق هيرفي رينارد

وتحدث رينارد لـ قناة ” الكاس” القطرية بعد الخسارة أمام بولندا قائلًا: ” فخور بما قدمناه وفخور باللاعبين، لا تظنوا أننا انتهينا، لا نزال هنا وسنقاتل لـ آخر ثانية في كأس العالم”.

وواصل رينارد: ” لدينا فريق جيد، ولم نخسر اليوم بسبب الحظ، لكننا خسرنا لأننا كُنا غير فعالين بصورة أفضل”.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه المكسيك مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال قطر، حيث يسعى الأخضر للفوز للعبور إلى دور ثمن النهائي بالمونديال.