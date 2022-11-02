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السمار ليس عيبًا

هيفاء وهبي: أحلى ناس بالعالم السُمْر

2022-11-02 الساعة 1:36
هيفاء وهبي: أحلى ناس بالعالم السُمْر
المواطن - متابعة

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علقت الفنانة هيفاء وهبي على الحملة التي تعرضت لها على السوشيال ميديا بعد صورتها في موسم الرياض، مؤكدة أنها مخطط فاشل هدفها التقليل وإفساد صورتها أمام جمهورها.

لوني الحقيقي أسمر

وأردفت في مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم: أنا لوني الحقيقي أسمر، فالسمار ليس عيبًا، هو فعلًا فيه كدا؟ هو فيه أحلى من السمر؟ أحلى ناس في العالم السمر.

وتابعت الفنانة هيفاء وهبي: أنا سمرا، أنا وحشة، شكرا يا عم، أنا طلعت على المسرح وأثبت للكل أن من وراء هذه الحملة أشخاص كذابين، وبيغاروا من النجاح، فالشخص اللي صالب على طوله وناجح بتغاروا منه.

مبسوطة بسماري

وأردفت الفنانة: والشخص الفاشل تتركوا لحاله لأنه لا يؤثر عليكم، في ناس كده، يعني إيه سمراء؟ أنا مبسوطة بسماري، إيه العيب في كده؟ إيه المشكلة؟ في الآخر دي صورة لا راحت ولا جت، فين العيب؟ العيب لو عملنا حفلة فاشلة، إيه العنصرية دي ؟! «

وتابعت هيفاء وهبي: بعد كل الحملة دي طلعت على المسرح، ونجحت وجمهوري خطف قلبي، والناس كانت بتقولي عايزين ناخدك معانا، متمشيش.

 

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