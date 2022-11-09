هيونج مين سون: لن أغيب عن المونديال

شدد الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام الإنجليزي، أنه سيشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد المنتخب الكوري الجنوبي في المجموعة الثامنة بـ كأس العالم رفقة منتخبات المجموعة الثامنة “البرتغال – غانا – أوروجواي”.

هيونج مين سون

وقال سون صاحب الـ30 عامًا عبر حسابه في “تويتر” : ” شكرًا جزيلًا على رسائل دعمكم، أنا بخير والإصابة لن تؤثر علي، سأتواجد مع منتخب بلادي الجميلة في المونديال، أراكم قريبًا”.

كواليس الإصابة

وكان سون أُصيب في مباراة توتنهام ضد مارسيليا الفرنسي في الجولة الـ6 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي حيث غادر المباراة اضطراريًا بسبب الإصابة.

يذكر أن سون كان شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2018 في روسيا، ووقتها ودع المنتخب الكوري البطولة من دور المجموعات رفقة المنتخب الألماني.