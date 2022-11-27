وائل جسار وزينة عماد نجما حفلات كأس الدرعية للتنس

ينظم موسم الدرعية 2022 مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية لكوكبة من نجوم الغناء العرب والفنانين العالميين على مدار أيام بطولة “كأس الدرعية للتنس”، التي تنظمها وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، وستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، فيما سيتم لاحقًا الكشف عن الحفلات الغنائية والموسيقية الأخرى المصاحبة للبطولة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام.

وائل جسار

وتبدأ الحفلات الغنائية؛ بحفل غنائي ضخم يحييه الفنان وائل جسار في الدرعية التاريخية الخميس 8 ديسمبر المقبل على هامش افتتاح البطولة، فيما تقدم الفنانة السعودية زينة عماد حفلًا غنائيًّا مميزًا في ثاني أيام كأس الدرعية للتنس.

التذاكر

ويتيح موسم الدرعية للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس ومحبي الطرب العربي الأصيل مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على تذاكر حفلي الفنان وائل جسار وزينة عماد بكأس الدرعية للتنس عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط: هنا؛ للاستمتاع بالحفل الغنائي، والإثارة والتحدي خلال البطولة، إلى جانب التجارب المختلفة التي توفرها الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية المصاحبة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك المطاعم والمقاهي المتنوعة.

وسيقدم نجم الغناء العربي وائل جسار على أرض الدرعية الوجهة العالمية المسجلة في لائحة التراث العالمي لليونسكو من خلال حي الطريف والتي تمثل جزءاً من الثقافة والبعد الحضاري والتاريخي للمملكة وتعكس ثراء موسم الدرعية، باقة من أشهر أغنياته، والتي تحظى بتفاعل كبير من الجمهور السعودي والعربي، ومنها؛ مشيت خلاص، غريبة الناس، مهما تقولوا، نخبي ليه، بتوحشيني، خليكي ذكرى، جرح الماضي، لو عشت بعدي، حد ينسى قلبه، ومليون أحبك. فيما ستغني الفنانة زينة عماد باقة من أبرز أعمالها الغنائية مثل؛ ستفتقدني عندما تكون معي، كبر هالشوق، أحلى حاجة فيكي، وغيرها من الأغاني العربية.

جوائز ضخمة

وتستضيف المملكة 12 من نجوم التنس العالميين المصنفين للمنافسة على لقب بطولة “كأس الدرعية للتنس” في دورتها الثانية، والتي يبلغ مجموع جوائزها 3 ملايين دولار، وتشهد إقامة منافسات في التنس الزوجي للمرة الأولى، إضافة إلى منافسات اللعب الفردي.