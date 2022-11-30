واتسآب يطرح ميزة جديدة لمراسلة نفسك.. 7 خطوات للتفعيل

بدأ تطبيق واتسآب في طرح ميزة Message Yourself لجميع مستخدميه، حيث يتم حاليًا طرح الميزة تدريجيًا لكل من مستخدمي أندرويد و iOS، وتقول الشركة ، إن الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

وميزة Message Yourself هي في الأساس دردشة فردية مع “نفسك” لإرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات حسب الحاجة، ويمكن للمستخدمين تتبع مهامهم وإرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق إلى أنفسهم، وما إلى ذلك على واتسآب.

خطوات الاستفادة من الخدمة

-قم بتنزيل أحدث إصدار من واتسآب وتثبيته باستخدام Apple App Store أو Google Play Store حسب جهازك.

– افتح واتسآب

– اضغط على زر خيار الدردشة الجديد من الركن الأيمن السفلي من الشاشة

– هنا ، ستتمكن من رؤية جهة الاتصال الخاصة بك في أعلى القائمة

– انقر فوق رقمك وابدأ المراسلة

– يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات مباشرة من معرض الصور بهاتفك الذكي أو مدير الملفات، وللقيام بذلك ، افتح المحتوى الذي تريد مشاركته ، وانقر فوق الزر “مشاركة” واختر واتسآب.

– من قائمة جهات الاتصال ، اختر بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

ميزة الاستطلاعات

وفي الوقت نفسه ، قام واتسآب أيضًا بطرح ميزة الاستطلاعات الجديدة على كل من منصات Android و iOS، حيث أن الميزة متاحة الآن على نطاق واسع. لاستخدام هذه الميزة ، ما عليك سوى فتح نافذة دردشة – دردشة جماعية أو شخصية – وانقر على أيقونة “مرفق”، ثم اختر الاستطلاعات وأدخل سؤال الاستطلاع وخياراته.