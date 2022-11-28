واتساب تختبر ميزة الحالات الصوتية في الآيفون

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب عملية اختبار إمكانية نشر الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة في نظام iOS، وذلك بعد البدء باختبارها في نظام أندرويد في وقت سابق.
وأوضح موقع WABetaInfo، المتخصص برصد الميزات التجريبية في تطبيق التراسل التابع لشركة ميتا، بأن واتساب بدأت الآن باختبار الميزة في نظام iOS، بعد إطلاق ميزة معاينة الروابط للروابط التي تُشارك ضمن تحديثات الحالة.
وكانت واتساب قد بدأت اختبار ميزة الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالة لنظام أندرويد التابع لشركة جوجل في شهر سبتمبر الماضي، وذلك مع الإصدار 2.22.21.5 من التطبيق. ولا تزال الميزة تحت التطوير لنظام أندرويد، ولكن الخدمة بدأت بتوسعة الاختبار ليشمل الآن نظام iOS المشغل لهواتف آيفون الذكية من شركة أبل.
وأشار الموقع إلى أنه بسبب أن الميزة لا تزال تحت التطوير، لم يتمكن من عرض كيف ستبدو عليه الحالة الصوتية في نظام iOS، مع أنها قد تبدو شبيهة بما يحدث في نسخة نظام التشغيل أندرويد.