واتساب يتعرض لأكبر عملية اختراق بتاريخه

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تعرض تطبيق واتساب لأكبر هجمة إلكترونية واختراق للبيانات قد مرت على تاريخه، حيث يتم عرض أرقام هواتف ما يقرب من 500 مليون مستخدم للبيع عبر الإنترنت.
وأفاد تقرير حديث صادر عن Cybernews، بأنه تم نشر إعلان على منتدى مجتمع خاص بجماعة هاكرز، مدعيًا أنه يبيع قاعدة بيانات 2022 من 487 مليون رقم هاتف ذكي لمستخدمي واتساب.
وفي 16 نوفمبر، نشر أحد المشاركين إعلانًا على منتدى مجتمع القرصنة المعروف، زاعمًا أنهم يبيعون قاعدة بيانات 2022 تضم 487 مليون رقم هاتف محمول لمستخدمي واتساب.
يزعم أن مجموعة البيانات تحتوي على بيانات مستخدمي واتساب من 84 دولة.
ويدعي الشخص الذي قام بالتهديد أن هناك أكثر من 32 مليون سجل مستخدم أمريكي مدرج، وجزء كبير آخر من أرقام الهواتف تخص مواطني مصر 45 مليونًا، وإيطاليا 35 مليونًا، والمملكة العربية السعودية 29 مليونًا، وفرنسا 20 مليونًا وتركيا 20 مليونًا، والمملكة المتحدة 11 مليونًا، وروسيا 10 ملايين.
وأوضح أنهم كانوا يبيعون مجموعة البيانات الأمريكية مقابل 7 آلاف دولار، والمملكة المتحدة مقابل 2500 دولار، وألمانيا بـ 2000 دولار.
ويستخدم المهاجمون مثل هذه المعلومات في الغالب لهجمات التصيد الاحتيالي، لذلك يجب على المستخدمين البقاء حذرين من أي مكالمات من أرقام غير معروفة ومكالمات ورسائل غير مرغوب فيها.
يذكر أن واتساب لديه أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.