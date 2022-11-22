واتساب يتيح ميزة تحويل الدردشات والصور لجهات الاتصال

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كشف الخبير التقني سالم الحربي عن ميزة جديدة في تطبيق التواصل الفوري الواتساب تتعلق بتحويل الدردشات والصور لجهات الاتصال .
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، واتساب أضاف ميزة جديدة سهلت من عملية تحويل الدردشات إلى جهات اتصالك.
وتابع سالم الحربي “في السابق لم تكن هذه الميزة متاحة، وحاليا بالإمكان يمكن تحويل الصورة مع الكلام والدردشات لجهات الدردشات وتحويلها للإرسال لجهات الاتصال بسهولة”.