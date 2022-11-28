واتساب يطرح ميزة تسهل مراسلة نفسك

بدأ واتساب في طرح ميزة تتيح لك الدردشة مع نفسك، حيث يمكن أن يكون إرسال الرسائل إلى حسابك الخاص وسيلة للحفاظ على سهولة الوصول إلى بعض المعلومات التي تريدها.

تتيح الميزة التي يطلق عليها Message Yourself أو راسل نفسك، للمستخدمين إرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق لأنفسهم على واتساب.

موعد طرح ميزة واتساب الجديدة

وبحسب موقع TechCrunch التكنولوجي فقد أعلن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، اليوم الاثنين، عن إطلاق ميزة المراسلة الجديدة التي ستصل إلى جميع مستخدمي آندرويد وآيفون في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتقرير WABetaInfo المتتبع لأخبار واتساب، فقد نجحت الميزة مع مستخدمي الإصدارات التجريبية عند طرحها لهم في أواخر أكتوبر.

وسيرى المستخدمون جهة الاتصال الخاصة بهم في أعلى قائمة جهات الاتصال على WhatsApp عندما يقومون بإنشاء محادثة جديدة، وسيؤدي النقر فوق جهة الاتصال هذه إلى نقلهم إلى شاشة الدردشة التي يمكنهم استخدامها لإرسال رسائل إلى أنفسهم.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تثبيت رسائل الدردشة الذاتية الخاصة بهم في أعلى قائمة المحادثات إذا لم يرغبوا في البحث عنها في قائمة الدردشات الواسعة.

ميزة ليست مستحدثة

وقبل طرح هذه الميزة، فإنه كان يمكن إرسال الرسائل إلى نفسك عن طريق تكوين مجموعة بينك وبين طرف آخر، ثم إزالته من تلك المجموعة، ومن ثم تغيير اسمها لتكون الرسائل شخصية.