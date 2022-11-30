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واتساب يطرح ميزة جديدة لمراسلة نفسك

2022-11-30 الساعة 9:49
واتساب يطرح ميزة جديدة لمراسلة نفسك
المواطن - متابعة

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بدأ واتساب أخيرًا في طرح ميزة Message Yourself لجميع مستخدميه، حيث يتم حاليًا طرح الميزة تدريجيًا لكل من مستخدمي أندرويد و iOS.

ميزة جديدة

وتقول الشركة، إن الميزة ستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة. وتعد ميزة Message Yourself هي في الأساس دردشة فردية مع نفسك لإرسال الملاحظات والتذكيرات والتحديثات حسب الحاجة.

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ويمكن للمستخدمين تتبع مهامهم وإرسال الملاحظات والتذكيرات وقوائم التسوق إلى أنفسهم، وما إلى ذلك على واتساب.

كيفية استخدامها

وتبدأ أولى خطوات استخدام الميزة عبر تنزيل أحدث إصدار من واتساب وتثبيته باستخدام Apple App Store أو Google Play Store حسب جهازك، ومن ثم افتح واتساب.

وتتمثل الخطوة التالية في الضغط على زر خيار الدردشة الجديد من الركن الأيمن السفلي من الشاشة. وستتمكن من رؤية جهة الاتصال الخاصة بك في أعلى القائمة. ثم انقر فوق رقمك وابدأ المراسلة.

مشاركة الصور

وتمكنك الميزة أيضًا من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والصوت والمستندات مباشرة من معرض الصور بهاتفك الذكي أو مدير الملفات، وللقيام بذلك، افتح المحتوى الذي تريد مشاركته ، وانقر فوق الزر مشاركة واختر واتساب.  ومن قائمة جهات الاتصال، اختر بطاقة جهة الاتصال الخاصة بك.

وفي الوقت نفسه ، طرح واتساب أيضًا ميزة الاستطلاعات الجديدة على كل من منصات Android و iOS، حيث أن الميزة متاحة الآن على نطاق واسع. ولاستخدام هذه الميزة ، ما عليك سوى فتح نافذة دردشة جماعية أو شخصية، وانقر على أيقونة مرفق، ثم اختر الاستطلاعات وأدخل سؤال الاستطلاع وخياراته.

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