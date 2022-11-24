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ضمن فعاليات موسم الرياض2022

“وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”

2022-11-24 الساعة 1:34
“وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
المواطن - الرياض

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ينقل “وادي كأس العالم” بمنطقة “ذا جروفز” إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022، في أجواءٍ حماسية، مباريات المونديال الذي يقام في دولة قطر لعشاق كرة القدم، من خلال أحدث تقنيات العرض التي تتيح للزوار متابعة المباريات بجميع أحداثها.

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عروض احتفالية

وتقام في “وادي كأس العالم” مجموعة من العروض الاحتفالية المتنوعة، وعدد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، إلى جانب الاستمتاع بمشاهدة مباريات المونديال عبر شاشة عملاقة تتميز بدقة وجودة عالية في الصوت والصورة، ما يمكن الزوار من تشجيع منتخباتهم المفضلة في تجربة ممتعة وجاذبة.

ويستقبل “وادي كأس العالم” زواره يوميًّا حتى انتهاء المونديال، من الساعة 12:30 مساءً وحتى الساعة 3:00 صباحًا، ويمكن حجز التذاكر لمشاهدة المباريات المقبلة عبر الرابط: https://thegroves-sa.com

مناطق للمشاهدة

ويوفر موسم الرياض 2022 عددًا من المناطق لمشاهدة مباريات المونديال، منها: “وادي كأس العالم”، الذي تم تجهيزه بأفضل الإمكانات التي تمنح الزوار خيارات جلوس داخلية وخارجية مريحة، ومنطقة “فان فستيفال” التي تتميز بوجود مساحات واسعة مزودة بأحدث التجهيزات من شاشة عملاقة، وسماعات صوتية، تنقل الزائرين لمعايشة أحداث المباراة بأدق تفاصيلها.

مميزات كبيرة

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

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