واشنطن بوست: خطوة تاريخية بـ مؤتمر المناخ في مصر

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قالت واشنطن بوست إن قمة مؤتمر المناخ COP27 اتخذت خطوة تاريخية اليوم، حيث وافقت الدول الغنية أخيرًا على الدفع لمساعدة البلدان المعرضة للكوارث المناخية.
وقال التقرير: يبدو أن الضغط من أجل إحداث تخفيضات كبيرة في الانبعاثات في COP27 يتخذ خطوات جيدة، بجانب ذلك فإن الأمم وافقت على تمويل تاريخي لأضرار المناخ.
وتابع: ويبدو أن مارثون محادثات المناخ على وشك الانتهاء مع تقدم كبير؛ إذ لأول مرة منذ تاريخ هذا المؤتمر تتفق الدول المتقدمة على مساعدة الدول النامية في تحمل تكاليف العواقب الكارثية لتغير المناخ.
وهو اتفاق تاريخي تم التوصل إليه صباح اليوم الأحد بعد أسابيع من المفاوضات المشحونة التي تسببت في تمديد مؤتمر الأمم المتحدة المُقام هذا العام في مصر.
وأضاف التقرير: طرق رئيس COP27 سامح شكري بمطرقته في إعلان عن انتهاء المفوضات بعد ذلك اندلع التصفيق في قاعة المؤتمرات للدبلوماسيين، وقال الوزير المصري: الصفقة تمثل حاليًا أعلى طموح يمكن الوصول إليه في هذا الوقت.
وحث الحضور على اعتبار الاتفاقية بمثابة بوابة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الجوهرية التي يجب أن تتم بمرور الوقت.
ومع ذلك، لفتت واشنطن بوست إلى أن هناك بعض الأسئلة العالقة مثل تحديد البلدان التي يجب أن توفر التمويل للصندوق وأيها ستكون مؤهلة للاستفادة منه، وقد تُرك ذلك للمفاوضات المستقبلية.