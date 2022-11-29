واشنطن تدرس جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بـ باتريوت

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تدرس الولايات المتحدة جميع الخيارات لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، بما فيها أنظمة باتريوت، وفقًا للبنتاجون.
وخلال مؤتمر صحفي، كشف مسؤولون في البنتاجون أن الدفاع الجوي من أولوياتنا العليا ونحن نبحث عن جميع الإمكانيات لمساعدة أوكرانيا.
وأردف المسؤولون أن “باتريوت” من بين الأنظمة التي يناقش تقديمها لأوكرانيا.
وأشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تدرس إمكانيات واشنطن فحسب، بل وإمكانيات الحلفاء أيضًا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي.
من المعروف أن تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي يعتبر أحد مواضيع الاجتماع الوزاري لدول الناتو في بوخارست الذي ينعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وفقًا لوكالة نوفوستي.