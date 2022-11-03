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تعزيز العقوبات المفروضة

واشنطن تدين صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات

2022-11-03 الساعة 2:30
واشنطن تدين صواريخ كوريا الشمالية العابرة للقارات
المواطن - متابعة

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حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، باعتبار أنها انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

إدانة أمريكية

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، إن الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لاختبارها صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، مؤكدة ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر الخميس.

وأضافت: الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، وفقًا لفرانس برس.

صواريخ عابرة للقارات

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن هذه العملية التي أعقبت إطلاق سيل من الصواريخ على اختلاف أنواعها في اليوم السابق تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وتابع برايس: إن عمليات الإطلاق تظهر تهديد كوريا الشمالية لجيرانها والمنطقة والسلام والأمن الدوليين ونظام منع انتشار الأسلحة النووية العالمي.

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