واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

كشفت الخارجية الأمريكية في إيجاز اليوم الإثنين، أن موسكو قامت بعمليات إعدام جماعية في أوكرانيا، وفقا لقناة العربية الحدث.

اتهامات متبادلة

وجهت الخارجية الأمريكية الاتهامات لروسيا. في وقت تتهم فيه موسكو القوات الأوكرانية بارتكاب جريمة حرب بحق جنود روس أسرى مؤخرًا.

ودعمت الخارجية الأمريكية التحقيق في وقائع الهجوم على المدنيين وترحيلهم في أوكرانيا، في إشارة إلى مزاعم سابقة لكييف بترحيل مدنيين قسراً في مناطق النزاع.

جرائم حرب

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد اتهم روسيا الأحد الماضي، بارتكاب “مئات من جرائم الحرب” في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

فيما أفاد أن “المحققين وثقوا أكثر من 400 جريمة حرب روسية، وعثروا على جثث مدنيين وعسكريين”، حسبما ذكرت وكالة “أوكرين فورم” المحلية.

في المقابل، كانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي أن جنودًا أوكرانيين أعدموا أكثر من 10 أسرى حرب روس، متهمة الغرب بتجاهل تلك الجريمة.