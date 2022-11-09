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تعامل مع الموقف بهدوء

والد ديم القو يضع حدًّا لتشبيهها بالمفقودة ابتهال

2022-11-09 الساعة 9:43
والد ديم القو يضع حدًّا لتشبيهها بالمفقودة ابتهال
المواطن - الرياض

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علق عبدالله القو، والد الطفلة ديم القو، إحدى صناع المحتوى بموقع تيك توك، على تشبيه البعض لابنته بالطفلة المفقودة ابتهال المطيري، التي فقدت عام 2006، في المجمعة.

التزام الهدوء

وأضاف الوالد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قائلًا: تعاملنا بهدوء وبساطة، ولم ننجر إلى نقاشات السوشيال ميديا حول مشكلة الأنساب وغيرها، ولكن الموضوع أصبح ترندًا، فنصحت ابنتي بالالتزام بالهدوء وعدم التحدث إلا من خلال قناة رسمية، وقد تحقق ذلك.

وأردف عبدالله القو: قدرنا مشاعر الجميع، وكلنا في لحمة واحدة ووطن واحد، ولا يفرقنا شيء، وابتهال بلا شك نقدر أسرتها، ورد عمها كان كافيًا، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه أحد من أسرة ابتهال، ولكنه وأسرته تابعوا تعليقاتهم ونفهم ما تم تداوله.

دعم الأسرة

ونصح الوالد ابنته بأن تلتزم بالهدوء دائمًا، مؤكدًا أنه وجميع أفراد الأسرة داعمون لها، لتحقيق أهدافها، وأضاف: نتمنى نحقق معها عقود شركات محلية ودولية.

وأكد أن ابنته لديها نية للعمل في السينما، مضيفًا: إن شاء الله تدخل بعقود في السينما، وتكون إحدى نجمات هذا الوطن العزيز علينا، والله يديم محبتها، ويعز وطننا.

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