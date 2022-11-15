وجبات تسبب الإدمان كالسجائر

حذرت دراسة علمية حديثة، من تناول الوجبات السريعة المعالجة، وأكدت أنها مضرة على الصحة مثل السجائر، بل وتسبب الإدمان.

قالت الدراسة: إن الأطعمة المعالجة، مثل الوجبات السريعة، تسبب الإدمان، ومن بين هذه المنتجات رقائق البطاطس وبعض أنواع المخبوزات والبيتزا والدوناتس وأصابع البطاطا المقلية وغيرها من الأطعمة المعالجة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

معايير الإدمان

اعتمد الباحثون في الدراسة على معايير الإدمان، التي تندرج أيضًا تحت التدخين، حيث يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تحدث تلك الأطعمة- مثلها مثل النيكوتين- تأثيرات سلبية على الحالة المزاجية والصحية.

بالإضافة إلى أن تلك المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل النيكوتين.

تناول الأطعمة المعالجة تسبب العديد من الأمراض

كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى صحية لا تعد ولا تحصى.

وتم ربط الأطعمة بقفزة في أمراض مثل سرطان القولون والمستقيم والكلى، والزهايمر وأمراض أخرى.

ويمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم، من خلال تناول الأطعمة المعالجة والتي تحتوي على السكريات العالية، إلى الإصابة بمرض السكري.

مسببة للإدمان

أعاد الأطباء تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة وتؤثر على الدماغ.

من جانبها، قالت د. أشلي جيرهاردت، المشرفة على الفريق البحثي: إن هذه الأطعمة تشبه إلى حد بعيد السجائر والمواد المسببة للإدمان بسبب بعدها في المذاق والهيكل عن الأطعمة الطبيعية.

تقييد تسويقها

وحذرت من أنه حتى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي لا يزالون معرضين لخطر الإصابة بالسرطان ومشاكل أخرى من تناول تلك الوجبات السريعة.

ويسعى الباحثون إلى تقييد تسويق هذه الأطعمة للأطفال، بنفس الطريقة التي يتم منع إعلانات السجائر عنهم.