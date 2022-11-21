Icon

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
خلال حفل افتتاح كأس العالم

وجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة دعم

2022-11-21 الساعة 10:12
وجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة دعم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حضر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، في رسالة دعم واضحة تدل على الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين الشقيقين والقيادتين.

كأس العالم 2022

وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط، حيث انطلق المونديال بمواجهة قطر ضد الإكوادور، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على إستاد لوسيل.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بمنافسة Ceer السعودية لتسلا

Img

وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يولي الإسلام والمسلمين جل عنايته

افتتاح مونديال قطر
جانب من حفل الافتتاح – المصدر qna

إشادة بحضور ولي العهد

وعلق مقدم برنامج “كورة”، تركي العجمة على انطلاق مونديال 2022، قائلًا: “الافتتاح كان مُبهر، ووجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة حُب ودعم واضحة”.

وقال ماجد التويجري: “حضور ولي العهد رسالة للجميع بأننا يد واحدة وأن نجاح قطر هو نجاح لكل العرب.. والقطريين أبهرونا”، وتابع أحمد مجدي: “نجاح قطر في تنظيم المونديال يُعد نجاح لكل العرب”.

ولي العهد في مونديال 2022
بن سلمان في الافتتاح – المصدر @AbdulazizTF

وتحدث خالد بدرة لبرنامج “كورة”، قائلًا: “قطر أبهرت العالم كله بالتنظيم والافتتاح، وحضور ولي العهد أكد الدعم السعودي لقطر”، وقال وليد علي: “كنا مؤمنين بنجاح قطر قبل الانطلاق، والافتتاح كان أسطوري”.

وفي السياق ذاته، علق عبدالعزيز السويد قائلًا: “خاب أمل المتربصين بالتنظيم الرائع وحفل الافتتاح المبهر لمونديال قطر 2022”.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالسعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة البطولة، ويتابع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذلك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير