وجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة دعم

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حضر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، في رسالة دعم واضحة تدل على الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين الشقيقين والقيادتين.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم في الشرق الأوسط، حيث انطلق المونديال بمواجهة قطر ضد الإكوادور، على أن تكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل على إستاد لوسيل.
وعلق مقدم برنامج “كورة”، تركي العجمة على انطلاق مونديال 2022، قائلًا: “الافتتاح كان مُبهر، ووجود ولي العهد متوشحًا بالعلم القطري رسالة حُب ودعم واضحة”.
وقال ماجد التويجري: “حضور ولي العهد رسالة للجميع بأننا يد واحدة وأن نجاح قطر هو نجاح لكل العرب.. والقطريين أبهرونا”، وتابع أحمد مجدي: “نجاح قطر في تنظيم المونديال يُعد نجاح لكل العرب”.
وتحدث خالد بدرة لبرنامج “كورة”، قائلًا: “قطر أبهرت العالم كله بالتنظيم والافتتاح، وحضور ولي العهد أكد الدعم السعودي لقطر”، وقال وليد علي: “كنا مؤمنين بنجاح قطر قبل الانطلاق، والافتتاح كان أسطوري”.
وفي السياق ذاته، علق عبدالعزيز السويد قائلًا: “خاب أمل المتربصين بالتنظيم الرائع وحفل الافتتاح المبهر لمونديال قطر 2022”.
وكان الأمير محمد بن سلمان، قد وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالسعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة البطولة، ويتابع وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ذلك.