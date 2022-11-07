وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف -15 إس)

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.

وأوضح العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين – ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.