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بسبب خلل فني اثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي

وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف -15 إس)

2022-11-07 الساعة 6:18
وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة من نوع (ف -15 إس)
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (22:52) من مساء يوم الأحد (06 نوفمبر 2022م) سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.
وأوضح العميد المالكي عن نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين – ولله الحمد- بعد استخدام كرسيي النجاة ، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة .
واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.

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