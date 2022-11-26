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عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير

وزارة الرياضة تعلن توفر 75 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

2022-11-26 الساعة 2:52
وزارة الرياضة تعلن توفر 75 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الرياضة عن توفر أكثر من (75) فرصة شاغرة (للجنسين)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) – حسب المتطلبات والتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  • أخصائي إعلامي. (العدد: 1)
  • سكرتير تنفيذي. (العدد: 12)
  • أخصائي تنظيم إداري. (العدد: 6)
  • أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات. (العدد: 6)
  • أخصائي التزام. (العدد: 4)
  • محلل بيانات. (العدد: 4)
  • أخصائي إدارة مشاريع. (العدد: 4)
  • مصمم جرافيك. (العدد: 2)
  • أخصائي إعلامي. (العدد: 2)
  • أخصائي التزام. (العدد: 6)
  • أخصائي عمليات موارد بشرية. (العدد: 1)
  •  أخصائي تخطيط قوى عاملة. (العدد: 1)
  •  أخصائي بحث قضايا. (العدد: 1)
  • محرر أدبي.
  • وأخرى ,,,

الشروط:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • لا يشترط الخبرة المسبقة.
  • درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة.
  • أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.
  • أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير.

طريقة التقديم:

التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، مع كتابة “وزارة الرياضة” في حقل “اسم المنشأة”: (اضغط هنا)

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