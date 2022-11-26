وزارة الرياضة تعلن توفر 75 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت وزارة الرياضة عن توفر أكثر من (75) فرصة شاغرة (للجنسين)، في مقر الوزارة وفروعها في عدة مدن بالمملكة، عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) – حسب المتطلبات والتفاصيل التالية: