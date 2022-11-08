وزارة الرياضة تكشف ترتيبات المونديال غدًا

تنظم وزارة الرياضة، غدًا الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري السادس للقطاع الرياضي، بحلول الساعة الخامسة مساءً، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.

ترتيبات كأس العالم

ويناقش المؤتمر الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر بمشاركة كل من الهيئة السعودية للسياحة، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مطارات القابضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكملت الوزارة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي بمقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بالعاصمة الرياض.

مؤتمر دوري

وكانت وزارة الرياضة أقرت منتصف سبتمبر الماضي، تنظيم مؤتمر صحفي، يعقد بشكل دوري، يستعرض المستجدات والقضايا المتعلقة بالقطاع الرياضي، والإجابة عن الاستفسارات كافة من مختلف وسائل الإعلام، والتي تهم الشارع الرياضي.