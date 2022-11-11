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خلال مشاركته في منتدى مسك

وزير الاقتصاد: الشباب ثروة وطنية لصناعة المستقبل

2022-11-11 الساعة 12:32
وزير الاقتصاد: الشباب ثروة وطنية لصناعة المستقبل
المواطن - واس

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شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في جلسات منتدى مسك العالمي 2022، أمس الخميس، بنسخته السادسة في الرياض تحت شعار “جيل التغيير”، الذي نظّمته مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” كمتحدثٍ في جلسةٍ حوارية بعنوان “جيلٌ يعيد صنع العالم”، استعرض فيها أهم التجارب العملية والأفكار الملهمة التي تُسهم في رفع مستوى المعرفة وصقل المهارات وتمكين الكفاءات لإحداث التغيير والإسهام إيجابًا في مسيرة التحول بالمملكة.

متغيرات عالمية

وأشار خلال مشاركته إلى التحديات التي تواجه الشباب في ظل المتغيرات العالمية الحالية، مبيناً أهمية دور القادة في تطوير مهارات تقديم الحلول لدى الجيل الصاعد، وتوجيههم لكيفية اتّخاذ القرارات الصحيحة، باعتبارهم ثروة وطنية وصُنّاعًا للمستقبل.

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تمكين الشباب

وأكّد وزير الاقتصاد التزام المملكة بالاستثمار في الشباب ومساعدتهم على إطلاق العنان لإمكاناتهم، وبناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة للجميع.

وجاءت مشاركة وزارة الاقتصاد والتخطيط في نسخة هذا العام من منتدى مسك العالمي تحت مسمى شريك الرؤية، بهدف توحيد الجهود في تنمية الشباب وتطوير الكفاءات الوطنية واستثمارها لإحداث التغيير، والعمل على صناعة اقتصاد متين قادر على تجاوز التحديات ومواكبة المتغيرات العالمية، والإسهام في تعزيز مكانة المملكة كقوة عالمية مؤثرة بمواردها البشرية والاقتصادية.

 

جدول أعمال المنتدى

الجدير بالذكر أن جدول أعمال المنتدى تضمن عددًا من الجلسات الحوارية، قدّمها نخبة من القادة والمؤثرين من جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات، للحديث عن المستهدفات المشتركة، ومنظومة القيم التي تكفل تذليل الحواجز وتنمية الحوار الفعّال بين الأجيال المختلفة؛ سعيًا لصياغة حوار مؤثر يقود نحو التحول ويُعظّم من أثر الشباب في المجتمع والعالم.

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