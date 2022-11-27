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وزير الداخلية المصري يصل الرياض في زيارة رسمية

2022-11-27 الساعة 6:59
وزير الداخلية المصري يصل الرياض في زيارة رسمية
المواطن - واس

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وصل وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، إلى الرياض، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى المملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

 

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