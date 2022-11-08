وزير الدفاع الأمريكي لن يترك منصبه

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون نية وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ترك منصبه، بعد الانتخابات النصفية الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز عربية.

انتخابات التجديد النصفي

ويصوّت الملايين من الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء، في وقت أصبح توازن القوى داخل الكونجرس على المحك.

ويجري التنافس على مجلس النواب الأمريكي بأكمله، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات الرئيسيين.

وقدّم الرئيس جو بايدن، الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوري، حججهما الختامية في التجمعات الانتخابية التنافسية.

وستتعثر قدرة بايدن على تمرير القوانين، إذا ما سيطر الجمهوريون على مجلس النواب كما هو متوقع.