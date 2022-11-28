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تمنى لهم التوفيق في الجولة المقبلة

وزير الرياضة: أبارك للمنتخب المغربي الشقيق الانتصار على بلجيكا

2022-11-28 الساعة 1:10
وزير الرياضة: أبارك للمنتخب المغربي الشقيق الانتصار على بلجيكا
المواطن - الرياض

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قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، التهنئة إلى المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي استطاع تحقيق فوز غالٍ، الأحد، على منتخب بلجيكا، بنتيجة هدفين دون رد، في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

دعوات بالتوفيق

وكتب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الأحد: أبارك للمنتخب المغربي الشقيق هذا الانتصار والأداء المميز.. وكل التوفيق في الجولة المقبلة والتأهل إلى دور الـ16 بإذن الله.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

دون رد

حقق المنتخب المغربي فوزًا ثمينًا على حساب المنتخب البلجيكي، أمس الأحد، بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم 2022 بـ قطر.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

وأصبح منتخب أسود الأطلس بحاجة إلى الفوز على المنتخب الكندي في الجولة الثالثة، من أجل ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي في كأس العالم في قطر.

فوز كرواتيا

حقق المنتخب الكرواتى فوزًا غاليًا على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر.

بهذه النتيجة، يحتل منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022 برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد من النقاط، ويودع البطولة رسميًّا ويصبح لقائه الثالث تحصيل حاصل.

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