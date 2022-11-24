وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا

أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع وقدم مستوى عالميًّا.

السعودية تستعد لاستضافة بطولتين

وبسؤال وزير الرياضة خلال حواره لقناة CNN، عن اعتزام السعودية التقدم بطلب استضافة كأس العالم 2030، قال: “ما نركز عليه هو تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات في 2026”.

وتابع: “نقدم عرضًا لكأس آسيا في 2027 بطولة الرجال، وفزنا أيضًا بعرض استضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، لذلك ينصب تركيزنا الكامل الآن على كيفية تجهيز الملاعب وكيفية تجهيز البنية التحتية لاستضافة هذين الحدثين”.

وزير الرياضة يُعلق على الفوز

وتحدث وزير الرياضة عن فوز السعودية ضد الأرجنتين، قائلًا: “أعتقد أننا فاجأنا الجميع ويا لها من مفاجأة، كان أمرًا لا يصدق، وأنا سعيد جدًّا لأن كل الجهود التي بذلناها، وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين”.

وواصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه، قائلًا: “وجميع الانتقادات التي جاءت بشأن كرة القدم السعودية، وكل هذه الأشياء قد آتت أكلها بالأمس، وقدمنا أداء من الطراز العالمي”.

ميسي وجه السياحة السعودية

وبشأن دفع السعودية مبالغ مالية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليكون وجه السياحة في المملكة، رد وزير الرياضة قائلًا: “أنا لست وزير السياحة، لذا لا أعرف ما هي الصفقة”.

واختتم حديثه قائلًا: “لكن وجود ميسي كوجه للسياحة كان شيئًا إيجابيًّا، أعتقد أنه ذهب إلى السعودية عدة مرات، التقيت به في السعودية أيضًا.. السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية”.