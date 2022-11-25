وزير الرياضة: السعودية تدعم شراء ليفربول أو مان يونايتد

قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن هناك الكثير من الاهتمام والشهية في السعودية للاستثمار في ناديي مان يونايتد وليفربول، مؤكدًا على أن الحكومة ستدعم بالتأكيد عروض القطاع الخاص السعودي لشراء أي منهما.

وتابع الأمير عبدالعزيز الفيصل، في حوار مع BBC Sport: لا يمكنني التحدث نيابة عن القطاع الخاص، لكن هناك الكثير من الاهتمام والشهية وهناك الكثير من الشغف بكرة القدم.

وأضاف: الدوري الإنجليزي هو الأكثر مشاهدة في السعودية والمنطقة ولدينا الكثير من المشجعين في الدوري الممتاز، ولذلك فإنه في حالة دخول أي قطاع خاص سعودي للاستثمار فسندعمه بالتأكيد؛ لأننا نعلم أن ذلك سينعكس إيجابيًا على الرياضة داخل المملكة.

انعكاس الاستثمار السعودي على نيوكاسل

ولفتت BBC إلى أنه منذ أكثر من 12 شهرًا بعد استحواذ السعودية على نيوكاسل يونايتد، باتت الأرقام أكثر إيجابية، فقد احتل النادي المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز ولم يهزم في جميع المسابقات منذ 31 أغسطس.

وقال التقرير: تم إنفاق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين منذ الاستحواذ وعن ذلك قال الأمير عبدالعزيز إن المالكين السعوديين قاموا بعمل ممتاز.

وتابع: لا يزال هناك طريق طويل لكن حتى الآن يسير كل شيء بشكل ممتاز، مضيفًا: أنا متأكد من أن لديهم أهدافًا للفوز بالدوري ودوري الأبطال وما إلى ذلك لأنهم يسعون جاهدين لتحقيق الأفضل ويقدمون الأفضل دائمًا، لذلك أعتقد أن المستقبل مشرق لنيوكاسل.

رونالدو والسعودية

في مقابلة مع TalkTV، قال كريستيانو رونالدو إنه رفض صفقة بقيمة 305 ملايين جنيه إسترليني للانضمام إلى نادٍ سعودي في الصيف، وهي خطوة كانت ستجعله اللاعب الأعلى أجرًا في كرة القدم بالعالم.

وعن ذلك قال الأمير عبدالعزيز إنه يحب أن يرى كريستيانو رونالدو ينضم إلى نادٍ سعودي بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، حيث غادر المهاجم البرتغالي النادي يوم الثلاثاء بعد مقابلة مثيرة للجدل انتقد فيها المدرب إريك تين هاغ.

وقال وزير الرياضة: كل شيء ممكن، أود أن أرى رونالدو يلعب في الدوري السعودي، وسيفيد النظام البيئي الرياضي في السعودية وسيلهم الشباب في المستقبل؛ لأنه نموذج يحتذى به لكثير من الأطفال ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية.

كأس العالم في السعودية قريبًا

وقال وزير الرياضة: سنستضيف كأس آسيا للسيدات والرجال في 2026 و2027 على التوالي، وإذا نجحت العطاءات، فنعتقد أن فرصنا ستزيد بكل تأكيد لتقديم نسخة كأس العالم القادمة في المملكة.

وتابع: لِمَ لا؟ من الذي لا يريد استضافة كأس العالم؟، نحن نستضيف الكثير من الأحداث في المنطقة، وأي بلد في العالم سيحب استضافة كأس العالم، نحتاج إلى رفع مستوى بعض مواقعنا، لكن لدينا الكثير من الملاعب التي تلبي المتطلبات التي نحتاجها وعندما نكون مستعدين لاستضافة هذه المنافسة، فإن الأمة بأكملها ستقف وراء ذلك.

شهية الإقبال على الرياضة

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل عن تزايد الإقبال على الرياضة في السعودية: الشباب والرجال والنساء لديهم شهية لممارسة الرياضة، وهذا من شأنه أن يجعل البلد أفضل ويصلح الكثير من المشكلات الاجتماعية.

وتابع: علينا أن ننظر إلى الأفضل لبلدنا وشعبنا، وأن نعرف ما الذي يطور شبابنا ويدفعه نحو المستقبل، ومسؤوليتنا هي جعل ذلك ممكن على أرض الواقع.