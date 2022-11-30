وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل بإذن الله

تمنى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراته المرتقبة أمام المكسيك مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل والتي تقام في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مونديال قطر 2022.

تمنيات بالفوز

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل بإذن الله.

ونشر الوزير مع دعواته للمنتخب الوطني بالتوفيق والفوز على المكسيك اليوم، لقطات لأهداف المنتخب في مختلف المشاركات والمونديال.

مباراة مصيرية

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة مصيرية وقوية، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من النسخة الحالية لكأس العالم قطر 2022.