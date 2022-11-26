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بعد الخسارة من المنتخب البولندي

وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر: ثقتنا فيكم كبيرة

2022-11-26 الساعة 7:16
وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر: ثقتنا فيكم كبيرة
المواطن - الرياض

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وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام منتخب بولندا اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.

وغرد عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزًا، وثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله”.

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أداء مميز لـ الأخضر رغم الخسارة

وكان المنتخب السعودي خسر أمام بولندا بثنائية دون رد، رغم تقديمه لأداء فني مميز في المباراة.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره المكسيكي مساء الأربعاء المقبل، حيث يحتاج الأخضر للفوز من أجل العبور إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر.

المنتخب السعودي أمام بولندا

ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط من فوز على الأرجنتين، وخسارة أمام بولندا حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة مؤقتًا.

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