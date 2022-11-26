وزير الرياضة لـ نجوم الأخضر: ثقتنا فيكم كبيرة

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب السعودي، بعد الخسارة أمام منتخب بولندا اليوم في نهائيات كأس العالم في قطر.
وغرد عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” خيرها في غيرها يا أبطال، قدمتم أداءً متميزًا، وثقتنا فيكم كبيرة، ومعوضين خير بإذن الله”.
وكان المنتخب السعودي خسر أمام بولندا بثنائية دون رد، رغم تقديمه لأداء فني مميز في المباراة.
وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره المكسيكي مساء الأربعاء المقبل، حيث يحتاج الأخضر للفوز من أجل العبور إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر.
ويملك المنتخب السعودي 3 نقاط من فوز على الأرجنتين، وخسارة أمام بولندا حيث يتواجد حاليًا في المركز الثاني في المجموعة الثالثة مؤقتًا.