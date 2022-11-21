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مؤكدًا أن هذه النسخة استثنائية

وزير الرياضة: مجموعتنا المونديالية صعبة

2022-11-21 الساعة 1:55
وزير الرياضة: مجموعتنا المونديالية صعبة
المواطن - الرياض

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أشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بحفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مجموعة المنتخب السعودي.

وزير الرياضة يشيد بالافتتاح

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “كل الشكر والتبريكات لأمير قطر على افتتاح كأس العالم، وأتمنى التوفيق لدولة قطر في هذا التنظيم لتلك النسخة، وأنا متأكد أنها ستكون نسخة استثنائية بإذن الله”.

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وتابع خلال تصريحاته لقناة “الكاس”: “كان افتتاحًا جميلًا لكأس العالم عكس اللحمة الإنسانية في العالم، وأنه يجب أن يكون هناك تقارب بين الجميع، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع”.

افتتاح مونديال قطر
جانب من حفل الافتتاح – المصدر @fifaworldcup_ar

منافسة صعبة

وأضاف وزير الرياضة: “نحن نعتبر أنفسنا في مكاننا وبلدنا، وأننا لم نسافر ولا أي شيء، والحماس في المملكة كبير لكأس العالم ومنتخبنا قدم أداء جيدًا ونتائج مميزة في التصفيات الآسيوية، ونتمنى له التوفيق في المونديال بإذن الله”.

وواصل وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “نعرف جيدًا أن مجموعتنا في المونديال صعبة والمباريات لن تكون سهلة، مثل بقية المجموعات والمواجهات بالبطولة، وأتمنى التوفيق للجميع”.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

دعم ولي العهد

واختتم الفيصل تصريحاته قائلًا: “ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات لكل الجهات والهيئات الحكومية بتقديم أي دعم أو تسهيلات تحتاجها قطر في تنظيم المونديال، ونحن واقفون معكم في كل شيء إن شاء الله”.

ولي العهد وأمير قطر
ولي العهد وأمير قطر

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