وزير الرياضة وياسر المسحل يحتفلان بتقدم السعودية على الأرجنتين

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
بحماس وفرحة شديدة، احتفل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقدم المنتخب السعودي على الأرجنتين باستاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وأظهرت الصور، الفرحة العارمة على وجوههما ومعانقتهما لبعضهما البعض بعد الفوز الساحق والتقدم للمنتخب السعودي بنتيجة 2-1.
وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول مباراة للمنتخب الأخضر أمام الأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وشهد استاد لوسيل المقام به مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين، حشود الجماهير السعودية التي توافدت لمؤازرة الأخضر في مباراته الأولى.
وتعد هذه المباراة قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.
وتمكن سالم الدوسري من إحراز ثاني أهداف المنتخب السعودي من تصويبة جميلة في الدقيقة الـ54 بعد تصويبة قوية على شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.