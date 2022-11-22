وزير الرياضة وياسر المسحل يحتفلان بتقدم السعودية على الأرجنتين

بحماس وفرحة شديدة، احتفل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقدم المنتخب السعودي على الأرجنتين باستاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

فرحة عارمة

وأظهرت الصور، الفرحة العارمة على وجوههما ومعانقتهما لبعضهما البعض بعد الفوز الساحق والتقدم للمنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

مباراة الأخضر والأرجنتين

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أول مباراة للمنتخب الأخضر أمام الأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وشهد استاد لوسيل المقام به مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين، حشود الجماهير السعودية التي توافدت لمؤازرة الأخضر في مباراته الأولى.

وتعد هذه المباراة قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.

هدفان للأخضر

وتمكن سالم الدوسري من إحراز ثاني أهداف المنتخب السعودي من تصويبة جميلة في الدقيقة الـ54 بعد تصويبة قوية على شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.