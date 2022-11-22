وزير الرياضة يحتفل مع لاعبي الأخضر: أداء مميز وفوز تاريخي

احتفل لاعبو الأخضر بالفوز على الأرجنتين مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك في غرفة خلع الملابس في ملعب ” لوسيل”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ وزير الرياضة وهو يحتفل مع اللاعبين، حيث قاموا برفعه على الأعناق والاحتفال معه عقب الفوز التاريخي على راقصي التانجو بنتيجة 2-1.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” بعد المباراة: : ” الحمد لله، ألف مبروك يا أبطال، مبروك للوطن وقيادته، أداء مميز وفوز تاريخي”.

وزير الرياضة يحتفل

وكان وزير الرياضة احتفل مع ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدرجات ملعب لوسيل، بعد ثنائية صالح الشهري وسالم الدوسري.

وفي وقت سابق، استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر “تويتر” ملخص مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بـ قطر مع عرض ملخص لأبرز تصديات الحارس محمد العويس، التي ساهمت في فوز الأخضر.

الأخضر يُبدع

ونجح العويس بفضل تصدياته المذهلة في الحفاظ على فوز الأخضر، مما سبب للنجم ليونيل ميسي عقدة كبيرة هو وزملاؤه طوال المباراة.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” مع عرض ملخص لتصديات محمد العويس : ” لا يجب أن ننسى، هيا نستعرض أبرز لحظات مباراة السعودية والأرجنتين”.

وكان الفيفا أثنى مسبقًا على أداء الأخضر، بعد فوزه الثمين على منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، واصفًا فوز المنتخب السعودي بواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وقال حساب ” الفيفا” في “تويتر” : “واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال”.